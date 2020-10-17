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工會歡迎「疫景」開源振士氣

2020-10-17 列印
　　本地航空界受疫情衝擊，在裁員陰霾下推出本地航班，有航空業工會認為既可以抒解市民渴望出外旅行的強烈意欲，亦可振奮員工們的士氣，一舉兩得。

　　民用航空事業職工總會主席張樞宏坦言，儘管本港航班對航空公司「無乜錢賺」，一些大型客機已停泊多時，影響電子零件的運行，加上機師需要有一定飛行經驗，認為本港航班某程度上可提振士氣。他又指，跨境出行的需要跌至谷底，大部份航班需要縮減，憂慮裁員潮會令員工失去「飯碗」。
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