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莫德納疫苗獲批歐洲使用 來年向全球供應五至十億劑

2020-10-17 列印
■莫德納行政總裁承諾開發安全有效的疫苗。美聯社
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　　美國生物技術公司莫德納（Moderna）研發的新冠狀病毒疫苗，獲歐洲藥品管理局（EMA）確認「符合申請歐盟市場授權營銷的要求」。一旦獲批就可於歐洲使用，但疫苗仍然無法在美國大選前推出。莫德納承諾，來年開始就向全球每年交付約五億劑、甚至十億劑疫苗。

　　據莫德納的說法，預計最快下周完成第三期臨牀試驗的最終階段註冊程序，下個月進行首次數據分析，意味疫苗不大可能在下月投產。莫德納指很高興得到歐洲監管機構的肯定，會與瑞士和西班牙生產商合作，生產供應予美國境外的疫苗，又指臨牀試驗取得正面結果。

　　另外，日本富士菲林富山化學公司宣佈，已向厚生勞動省申請在國內使用由該公司研發的法匹拉韋，來治療新型冠狀病毒肺炎。



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