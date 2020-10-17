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售 「未來」口罩　藥房罰款兩萬

2020-10-17 列印
　　旺角一間藥房及其董事因管有虛假商品說明外科口罩，昨在九龍城裁判法院被裁定違反《商品說明條例》罪成，各被判罰款兩萬元。海關於今年一月在涉案藥房，檢獲該批以今年三月標示作生產日期的外科口罩；涉案六萬七千多個「未來」外科口罩被沒收。

　　海關提醒商戶遵守條例的規定，任何人在營商過程中供應虛假商品說明的貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

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