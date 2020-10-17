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何栢良憂疫情反彈 港星「旅泡」難落實

2020-10-17 列印
■法俄來港人士，須持陰性檢測結果。資料圖片
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　　政府昨日刊憲，由本月二十六日起將法國及俄羅斯納入高風險地區，從以上地區來港人士，必須持七十二小時內有效的新冠肺炎病毒陰性檢測結果。另外，本港與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，港大感染及傳染病中心總監何栢良擔心由於已經進入秋冬，如果在兩地商討期間，本港疫情出現反彈，有關措施談得成的機會便不大。

　　何栢良指新加坡實施與本港差不多的防疫措施，部份措施比本港更「辣」，例如一些人流多的商場，進入前要出示證件，如果持有旅遊證件人士，會按號碼單雙數決定是否容許進入。香港旅行社東主協會會長葉慶寧希望下一步再與其他地方達成協議，例如泰國、日本和南韓等。

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