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拒台軍方包機進情報區 民航處：按既定機制行事

2020-10-17 列印
　　台灣立榮航空一架定期飛東沙的軍方包機，前日因無法進入香港飛航情報區，中途返航。台灣行政院長蘇貞昌說，航機依照飛航的標準和國際慣例來做，不應影響相關航機運作。本港民航處回應傳媒查詢時表示，一直按照既定機制和程序行事。

　　根據既定機制，航機使用有關航道進入香港飛行情報區前，須由香港及台灣雙方的航空管制中心事先協調，及獲得香港民航處批准。前日因應當時情況，民航處通知有關航班須遵守最低安全高度，台灣航空管制中心其後指，取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。

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