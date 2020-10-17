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運房局煞停專營的士及空置稅

2020-10-17 列印
　　立法會上年度有四個法案委員會，因時間不足而煞停工作，當中包括引進專營的士，以及一手樓空置稅，運輸及房屋局表示，正考慮暫時不再推動立法工作，是因應最新經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見。

　　內會亦討論到如何處理垃圾徵費及電子及加熱煙的條例草案，決定成立新的法案委員會，由新委員會決定應否重新審議草案，還是按上個立法年度休會前的進度續審。

　　環境局對決定表示歡迎，會積極配合審議工作。該草案在立法會上年度終止審議，環境局指留意到社會希望政府繼續推展有關垃圾收費的立法工作。

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