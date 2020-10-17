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鄭耀棠倡大灣區撥地香港 人大已交相關單位跟進

2020-10-17 列印
■鄭耀棠（右）希望地點愈近香港愈好。
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　　香港發展研究基金訪問逾一千名香港居民，了解他們對土地住屋的看法。九成半人認為香港土地及房屋不足的問題嚴重，九成人對香港能在三至五年內解決問題不樂觀；七成港人贊同港府向中央要求在大灣區，撥地給港人發展新社區。身兼人大代表的基金主席鄭耀棠透露，人大常委已經將撥地建議交予廣東省政府和港澳辦跟進。

　　對於要求中央在大灣區城市中，撥地給香港發展新社區，最多人選擇的三個地方分別是深圳、中山及珠海。鄭耀棠透露早前向人大常委建議，參照在橫琴撥地澳門模式，在大灣區撥地給香港，人大常委已交相關單位跟進。他指橫琴模式就是將橫琴撥給澳門，行澳門法例；他個人就希望地點愈近香港愈好，首選河套區周邊區域。

　　鄭耀棠近年鮮有在公開場合露面，他指是早前身體有病痛，目前已恢復精神。

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