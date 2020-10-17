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跨國毒販變壓器走私3300萬元可卡因

2020-10-17 列印
　　警方破獲一個以外國人為首的跨國販毒集團，集團利用變壓器藏可卡因毒品掩飾，由東南亞空運來港，西九龍情報組探員根據線報調查後，前日凌晨二時許，聯同特別職務隊探員，掩至柴灣永泰道五十號一個工廈疑為製毒工場單位，檢獲約一點四公斤懷疑可卡因、約十六公斤懷疑霹靂可卡因及一批毒品製造工具。

　　行動中檢獲的毒品總市值約三千三百萬元；並拘捕一名以色列男子及兩名持有香港身份證的英國及加拿大華人，三人調查後涉嫌製毒被落案檢控，今早在西九龍法院提堂。

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