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幼犬被封口綁腳棄垃圾桶

2020-10-17 列印
幼犬被封口綁腳棄垃圾桶
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　　元朗發生殘酷虐狗案，前午一時許，食環署一名外判清潔女工在屏信街一個垃圾站工作時，發現其中一個垃圾桶內有一隻幼犬（見圖）被人用電線膠布捆綁嘴及兩隻後腳。食環署得悉後通知愛護動物組織協助及報警。警員到場發現為一隻年幼唐狗女，初步調查通知愛協人員到場帶走；案件列殘酷對待動物，暫時沒有人被捕。據悉，該唐狗下顎骨移位甩骹及頭骨穿了一個洞。

　　愛護動物協會發言人表示，涉事唐狗經獸醫初步檢查十分虛弱，並且不斷悲鳴，似乎受極大痛楚，將為狗隻進行詳細檢查。

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