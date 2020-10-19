500呎唐樓擠21人恐爆疫 情侶疫市吊鹽水 屈蛇同居太空艙

新冠肺炎疫情襲港逾十個月，重創經濟，不少基層開工不足或失業，收入減少，連住劏房都無法負擔，令現代版籠屋—「太空艙」需求大增。本報記者入住深水埗一個「太空艙」一周，目睹一個唐樓細單位被間隔成二十個「太空艙」，竟擠滿了二十一人，恐隨時爆發疫情；雖然每個「艙」限一名單身人士租住，一對年輕情侶卻共睡一艙，每晚瑟縮小天地，期盼疫情過後覓得穩定工作，共建有尊嚴的家園。



穿梭深水埗街頭巷尾，牆壁和燈柱滿佈出租劏房、牀位和「太空艙」的小廣告，記者本月初致電女房東洽商，不久被對方帶往鴨寮街一個唐樓單位，發現一個約五百方呎的單位，竟間隔了二十個「太空艙」和兩個特價牀位，僅餘一「艙」丟空，隨即支付二千八百元月租。



記者翌日攜帶日用品入屋，發現共住者如同陌路人，一直沒人理睬，拍過電子匙卡打開上層「太空艙」的門，探身艙內，發現私人空間長度六呎三吋、闊度三呎四吋，高度則為三呎，尚能安睡和坐下，內部亦掛鈎、鏡子、電源和USB插頭，也有冷氣流通，可關門入睡。



艙位月租2800元



記者放下行裝，爬梯出艙，下層住客毫不理睬，打開共用冰箱，見堆滿食物，無空間放飲料，只好存放於獨立儲物櫃。共用設施方面，有兩個洗手間、有電視機及洗衣機，只見煙霧瀰漫，原來兩名赤膞男住客正在抽煙。



記者連日長時間逗留「共享空間」觀察，嘗試與眾人聊天，了解各人故事，發現大部份人開工不足或失業，多數人任職食肆廚工、侍應、保安員、司機和倉務員等，每早約一半人爭搶廁所梳洗後外出上班，剩下的住客呆在單位，使用免費WiFi看手機、用膳或吸煙，入夜後上班者陸續返回，亦有人凌晨折返，步行時小心翼翼，生怕吵醒鄰居。



「共享空間」角落另設一特價牀位，由原籍廣東開平的二十七歲女新移民「阿欣」（化名）租住。她說，家人均在內地，多年來獨自在港工作，先後任職於連鎖個人護理店、百貨公司和食肆，一向租住牀位或「太空艙」節省開支。她今年三月辭工返鄉照顧父母，三個月後回港，此時男友已因疫情失業，被迫遷居「太空艙」，她租下同一單位、月租僅二千元的牀位放行李雜物，每晚則違反房東禁令，靜靜地與男友擠在「太空艙」同眠。



任職女侍應 慘放無薪假



為求與男友「升級」遷住劏房，「阿欣」近月在太子一間食肆任職侍應，不料該店早前因禁堂食等防疫措施須削減開支，她被迫放無薪假，至今未獲通知上班，幸而男友日前找到物流公司「散工」應付租金，不致露宿街頭。她平日負責買菜，每晚與男友撐枱腳，「今晚煲湯，西蘭花加凍肉，北河街街市買餸好平！」



男友打散工 不致無米炊



疫情下群居一室，「阿欣」稱世道艱難，有瓦遮頭已不錯：「窮人無資格擔心（染疫）！」語畢，她鑽進「太空艙」，與男友躺下相擁談心，盼望一同找到有穩定收入的工作，租住有私人空間的愛巢。



連日碰面無言的「六十後」住客「祥哥」，某天疑因百無聊賴與記者攀談，細訴疫情心聲。他透露，自幼在廣東梅州長大，來港約二十年，一直從事服務行業，租住牀位和「太空艙」以節省支出，供養居深圳的妻子和女兒。他數年前曾當水客，因被深圳海關查獲兩次違例帶貨已屆入獄邊緣，「第三次人贓並獲，會被捕同告走私！」只好轉職侍應，無奈近月酒樓因疫情裁員，導致失業多時，慨歎難以養家，「無遊客，無工作，香港愈嚟愈唔掂！」