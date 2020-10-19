流感疫苗注射首階段周四開始

「政府防疫注射計劃」將於本周四開始，當局會分階段在各公立醫院及門診，為合資格人士接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗。首階段的合資格人士包括六十五歲或以上在專科或普通科門診求診人士、在醫管局轄下門診求診的智障人士或領取傷殘津貼人士及有高風險或需要長期服用亞士匹林的兒科門診病人等。



外展隊小學幼園免費接種



第二階段將於十一月二日展開，當局屆時將為六十五歲或以上的長者接種疫苗。



至於由政府轉介的家禽或養豬從業員，以及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，則在十一月九日起，可到指定的二十二間普通科門診接種流感疫苗。



此外，政府亦會安排公私營合作，讓外展隊到大約四百五十間小學及七百六十間幼稚園等，為學童接種免費流感疫苗，小學的外展服務亦會由周四開始。



醫管局總感染控制主任賴偉文醫生呼籲，市民盡早接種疫苗，強調若然新冠肺炎及流感爆發時，本港醫療設備將不勝負荷。



