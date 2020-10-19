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豬隻冠狀病毒恐傳人

2020-10-19 列印
　　新冠肺炎病毒仍然在各地肆虐，但與豬隻有關的另一種新冠病毒又令醫學界擔心，恐有傳人危機。美國北卡羅來納大學最新研究指出，一種稱為「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（Sads-CoV）的新興冠狀病毒，會導致豬隻出現腸胃道疾病，並且有機會跨物種傳染人類。

　　在實驗測試中，Sads-CoV能夠適應並利用人類肝臟、腸道和呼吸道細胞作為宿主，並可以自我複製。北卡羅來納大學流行病學教授Rachel Graham表示，雖然目前未有人類感染個案，但推斷這種病毒或會感染人類細胞。

Sads-CoV於二○一六年首次在中國廣州被發現，受感染豬群會出現腹瀉和嘔吐，短短五天已有九成染疫豬隻死亡。研究稱，目前在美國仍未偵測到有關病毒，又認為Sads-CoV與導致新冠肺炎的新冠病毒（Sars-CoV-2）屬同一家族，兩者皆被認為起源於蝙蝠。

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