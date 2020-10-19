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財爺：港與深互補 非「雙城記」式競爭

2020-10-19 列印
　　財政司司長陳茂波指香港與大灣區內的「兄弟城市」能發揮重要角色，推動灣區發展，又指香港不是面對「雙城記」式競爭，而是「百駿競逐」的比併。

　　陳茂波昨在網誌發文指，深圳及香港過往四十年的發展有優勢互補，亦存在競爭和互相學習。但他承認，香港創科發展「失諸交臂」，近年政府雖大力投放資源，但培訓人才、配套基建等需時，令發展有未如人意的感覺，能否從後趕上，關鍵在於有否堅持發展創科的決心。

　　另外，有評論認為港深日後發展，「香港無得玩」。梁振英認為比較負面，強調香港也是大灣區另一重要引擎，但港人不可「守株待兔」，要主動去「捉兔仔」。

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