財爺：港與深互補 非「雙城記」式競爭

列斯聯中鋒班福特初出道不斷轉會，直至前季在列斯聯領隊比爾沙麾下才得以發揮所長，本季首戰英超頻頻士哥。周一聯賽主場迎戰有五名葡將上陣成疑的狼隊，此子有望再為伯樂披荊斬棘領軍報捷，主勝可取。（Now621台周二凌晨3:00直播） 班福特一二年初由母會諾定咸森林加盟車路士，接着五季卻被借到六支球隊，一八年初改投米杜士堡，夏天再投列斯聯才正式告別浪人生涯。今季首戰英超四仗即入三球，初露鋒芒的他坦言多得比爾沙：「他是我球員生涯中最嚴格的領隊，操練不及格即無法上陣。」恩師亦肯定班福特的價值：「他令己隊進攻更立體。」此子今晚率隊地頭出戰，勢以勝利報答知遇之恩。 疫下陰影 狼隊殘陣 狼隊...

2020-10-19