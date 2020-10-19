包括有皮膚病問題印度牛肉 躉船走私凍肉生果值二千萬

走私集團罔顧食物安全走私凍肉，海關在屯門龍鼓洲海域進行反走私行動，檢獲二百四十公噸凍肉及四公噸貴價水果，價值共約二千萬元，拘捕二十二人。檢獲的凍肉，包括去年因證實有皮膚病問題、被內地禁止進口的印度牛肉。



海關本月十五日晚在龍鼓洲對開海面進行反走私行動，發現七艘可疑船隻，包括一艘貨船、三艘躉船及三艘拖船。當貨船準備駛離香港水域時，人員採取行動，截查貨船以及其他船隻。



行動中，海關拘捕二十二名懷疑涉案男子，年齡介乎二十至六十七歲，包括部份為船員、主管等等，其中兩名為內地人；四艘涉案船隻亦被扣查。案件仍調查中。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，是次行動共動員一百五十人，檢獲二百四十公噸凍肉及四公噸貴價水果，市值約為二千萬元。檢獲走私凍肉包括牛肉、牛內臟、豬肉、豬內臟以及雞腳等凍肉，來自英國、美國、巴西、智利、印度等；貴價水果則包括晴王提子、靜岡蜜瓜、熱情果、番茄、麒麟果等，來自日本及厄瓜多爾，若成功走私返內地，不法份子可逃避入口稅及增值稅項約二千萬元。海關不排除案件為集團式操控，目前案件仍在調查中。



海關拘22涉案男子



海關稱，印度牛肉去年因證實有皮膚病問題，已禁止印度牛肉進入內地，相信成為不法份子走私原因。而走私凍肉在走私期間未有良好保存，或會帶有病菌，流入市場或對食物安全造成隱憂。



海關表示，不排除疫情下，陸路出入境難度增加，走私客轉而循海路走私貨物。今次是今年度第三十四宗海路走私凍肉案，檢獲的數量約三千五百三十公噸，總值一億五千四百萬元，拘捕一百六十四人。海關相信不法份子在疫情下，除逃稅外，亦因內地對凍肉進口的管制鋌而走險。