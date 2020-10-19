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陳謳明獲逾半贊成票 任聖公會大主教

2020-10-19 列印
陳謳明獲逾半贊成票 任聖公會大主教
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　　現任香港聖公會大主教鄺保羅將於今年底退休。聖公會昨召開第八屆總議會大主教選舉團特別會議，西九龍教區主教陳謳明（圖）獲選舉團三院各超過半數贊成票，當選香港聖公會下任大主教。

　　三名大主教候選人包括陳謳明、東九龍教區主教郭志丕，以及香港島教區繼承主教謝子和，最終陳謳明成功當選下任大主教。陳謳明現年五十八歲，已婚，育有一子。他在二○○五年出任聖約翰座堂主任牧師，○六年獲派委為法政牧師，在一二年就任西九龍教區主教。

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