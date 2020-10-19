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羅致光：安老院樓高限制 可考慮豁免以增宿位

2020-10-19 列印
　　勞工及福利局長羅致光透過網誌表示，為應對人口高齡化，安老服務中最大挑戰是提供津助安老宿位，局方正研究如何突破安老院只可設置於樓高二十四米以下的限制，以及如何鼓勵私人發展項目興建安老院。他又提及，需由獎券基金撥款興建的設施只會有增無減，但疫情下六合彩停頓超過半年，估計獎券基金收入大減面臨「乾塘」，亟須探討解決問題的方法。

　　羅致光透露在鼓勵私人發展項目興建安老院方面，豁免安老院所佔面積計算於有關地積比率限制條款，認為可以考慮。行政會議成員、安老事務委員會主席林正財認為，政府可申請撥款直接支付款項，但經立法會審批需時更長，或影響興建院舍進度。

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