  • 2020年10月19日 星期一
  • 27º
  • 62%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 港聞

振英責害群之馬教師 是青少年激進化源頭

2020-10-19 列印
■梁振英表示，公開被投訴教師的資料，不涉學術自由問題。
Previous Next

　　全國政協副主席、前特首梁振英昨在電台節目表示，過去一年中，有過百名中小學教師及過千名十八歲以下青少年被捕，認為香港教育出現大問題，相信「害群之馬」教師是青少年激進化的源頭。

　　梁振英又指，英國的教育規管處亦會公開被投訴教師的資料，強調家長有知情權，並表示查明屬實後公開涉事教師身份的做法，不涉及學術自由等問題。教協立法會議員葉建源反駁指梁振英選擇性地攻擊教師，但忽視政府漠視民意等問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd