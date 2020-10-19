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張建宗：推行國民教育學校有責

2020-10-19 列印
■張建宗表示，幫助青年人認識國家，刻不容緩。資料圖片
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　　國家主席習近平早前表示，希望吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進三地青少年交流，增強對祖國的向心力。政務司司長張建宗指幫助青年人認識國家，刻不容緩，強調推行國民教育是學校應有之責，政府會支援學校及教師。

　　張建宗昨發表網誌表示，希望學生認識、尊重和愛護國家，培養成為負責任的國民和公民，並加強國家安全意識和守法意識，期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。

　　張建宗又指，近年不少香港學生選擇到內地升學，計至今年七月，在內地高校和研究院就讀的香港學生約一萬六千二百人。教育局自一七至一八學年起，每年提供約十萬個交流名額，讓學生在中小學階段最少獲一次到內地交流機會。

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