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應對颱風來襲 航空公司為飛機「增重」

2020-10-19 列印
■航空公司在飛機起落架加上外置重量。
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　　疫情影響下，航空業近乎停頓，機管局指最高峰時有約一百架閒置飛機停泊在相對受風的滑行道，上周熱帶風暴「浪卡」逼近香港，要採取額外安全措施，包括在飛機起落架加上外置重量，亦會為飛機加重等。

　　機管局指以往颱風吹襲，大多數飛機會停靠在客運大樓附近的停機位，受強風影響的機會較低。但今年飛機亦停泊了在相對受風的滑行道，為颱風應對工作帶來挑戰。在颱風逼近時，航空公司一般會為停泊在機場的飛機加油，以增加其重量，今年更為停在滑行道的閒置飛機採取額外安全措施。機管局飛行區運作總經理方瑞文解釋，除了在飛機起落架加上外置重量外，亦會於飛機腹艙放置壓載物，為飛機加重，並在機輪放置雙輪檔，以防飛機被強風吹動或移位。

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