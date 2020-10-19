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反修例示威減 警總外水馬被移走

2020-10-19 列印
■多名工人到場，將警總外水馬運上貨車搬走。
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　　灣仔警察總部外因反修例示威衝突，圍封年多的水馬，昨晚有工人將之移走。消息稱，警方因應近期《港區國安法》立法後，反修例示威活動減少，經評估後遂將有關水馬移走。

　　自年多前反修例示威衝突後，全港多間警署及已婚警察宿舍先後遭示威者包圍及掟汽油彈等施襲，警方事後在各警署及警察宿舍外加裝水馬保護。消息稱，自今年七月《港區國安法》立法後，警方經過評估，在國安法生效後，大規模的反修例示威及衝突大幅減少，各區警署外的水馬可以暫時陸續移除。

　　其中昨晚約九時，多名工人到場，用剷車將警總外水馬放水後，逐一運上貨車搬走，一些鋼閘亦被拆去，現場有數名警員在旁戒備。

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