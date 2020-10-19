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九巴推buscation 平價漫遊香港

2020-10-19 列印
■九巴在facebook專頁介紹「KMBuscation」。
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　　新冠疫情下，酒店推出staycation，航空公司也推flycation。九巴亦推介市民來一次「buscation」，可以搭巴士漫遊香港，而且強調「車費好平」。

  九巴在facebook專頁介紹「KMBuscation」，就是讓市民不看路線，不理目的地搭巴士漫遊香港，從而發現更多香港的美好，並形容「靜靜地咁欣賞每一個香港景色，每次都好似去緊一個小旅行咁，既開心又興奮，車費仲好平添」。

  該帖文獲得網民大讚「靚抽」，更紛紛推介適合路線，如「大埔出發搭64K，到元朗轉53，之後荃灣轉290，最後黃大仙轉74A返大埔」。

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