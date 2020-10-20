網上放售貴千元 iPhone 12 Pro新色 短炒風吹起

全新5G版iPhone首批兩個型號iPhone 12和iPhone 12 Pro上周五晚預售後，引起果迷追捧，瞬即滿額，銷情漸熱。內地受疫情影響，iPhone 12比預期遲面世，內地出現供不應求，預訂網店出現網絡大塞車。首批新iPhone最快本周五交付本港預訂者，近日多了未能預訂者查詢，有本地炒家看準機會，網上放售，開價較原價貴近千元。先達手機店預料，iPhone 12初期會掀起短暫炒風。



蘋果公司早前宣佈推出5G版iPhone 12系列，是繼iPhone X出現大屏幕後，另一次由4G跳升至5G版本的重大轉變，故其銷情一直被市場看好。首批兩個型號iPhone 12和iPhone 12 Pro於上周五晚在內地和香港開售後，受到果迷熱捧，很快預訂完，銷情比想像中佳。



業界料本地客為主



如果香港買家錯過預訂首批貨源，最新要待至下月中，才有新手機到手。旺角先達手機店「Buddy Digital Company」店主黃先生對本報說，因疫情關係，本地炒家「好難親自帶機上去內地放售，賺差價，因返到香港又要隔離十四日，成本高好多。」加上外國炒家也不能來港搶貨，因此較多人會「做返香港人生意」。



黃先生說，新款機貨量有限，預料受市場注目的iPhone 12 Pro金色和太平洋藍色，兩者的炒價「水位」有機會高達八百至一千港元，「自iPhone無得炒開始，始終新色係有分別，開售之後個價會高啲。」



本報記者昨天在本地網上買賣平台上搜尋，發現不少人正在放售iPhone 12系列的全新電話，並附上成功預訂的截圖，最快本周五可取貨。當中以原價八千四百九十九港元的iPhone 12 Pro 128GB最受歡迎，部份定價高出二百至一千港元不等，反映炒風略現。



資訊科技商會榮譽會長方保僑回覆記者查詢時說，今年iPhone發佈會較往年遲，市場早已傳得沸沸揚揚，是因為新一代A14仿生晶片，在研發和測試過程中，受疫情影響而有所延誤，導致生產量不高，他亦預計短期內或掀起一陣炒風。