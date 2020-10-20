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舊機放售價　周內料跌數百元

2020-10-20 列印
　　隨着預訂5G版iPhone 12和iPhone 12 Pro最快本周五取貨，有手機店負責人對本報說，近日接獲大量舊款iPhone「放機」的查詢，主要以iPhone 11 Pro為主，不論儲存容量，收購價約為五千元，預計去到本周末，舊款iPhone會再進一步跌價，初步估算差價數百元。

　　「收機王」負責人吳先生表示，最近接獲大量放售舊款iPhone的查詢，主要是iPhone 11 Pro、iPhone XS和iPhone XR為主，「好多人打嚟問價，但真係放售嘅唔多，因為要等新機到手。」iPhone 11 Pro的兩個容量，包括256GB和512GB，暫時的收購價分別為五千一百和五千三百元。他續指：「等iPhone 12有貨後，iPhone 11打後啲型號會再跌價，估計幾百蚊」，而iPhone X之前的型號，收購價較穩定。他估計下星期將會是收機的高峰期。
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