﻿飛鵝山自殺崖騎膊馬打卡﻿﻿玩命男女被轟「累己累人」﻿

網上瘋傳一段男女飛鵝山自殺崖邊騎膊馬拍照打卡短片地點，片長約二十四秒，地點俗稱自殺崖，被漁護署列為本港郊野公園致命及嚴重意外的十六個高危地點之一。有網民稱，片段於上周末到飛鵝山行山時拍得，當時一對年輕男女在自殺崖邊玩騎膊馬，該名女子坐在男子的膊頭上，二人笑得非常燦爛，幾名友人幫他們拍照留念。



疑為內地學生



從片段所見，身穿黑免衫褲的女子騎上一名穿黃衫黑褲的男子肩膊，旁邊有四名男子，其中一人為他們拍攝，其間女事主返回地面時左搖右擺，一度站不穩，險象環生。其間傳來疑拍攝該片段的男子聲音，聲稱騎膊馬男女與同行友人以普通話交談。片段隨着女事主返回地面後結束。



有網民懷疑兩人為在港讀書的內地學生，責罵二人行為，若發生意外，「又要麻煩消防員去執啲跌到支離破碎一件件手腳」，亦有網民稱︰「如果出咗事，老竇，老母，會好傷心」。



本港郊野公園內設有多條不同難度的遠足徑，供各郊遊人士使用，享受自然美景。近年偶然有涉及遠足人士的意外發生，漁護署加設警告牌，提醒遠足人士切勿進入有潛在危險的地方。漁護署網頁亦列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的十六個高危地點。



飛鵝山高六百零三米，山頂可俯瞰香港優美景色，近年吸引不少行山友前往及成為打卡聖地。但飛鵝山的自殺崖自殺崖位於山頂南脊，有高逾百米的崖壁，地勢險要，近年不時發生意外，惟仍有人登崖玩命。今年四月，一對外籍男女於崖邊做出玩命動作，當中女方只靠男子雙手借力倒立，十分驚險。



過去自殺崖曾發生行山人士墮崖慘死意外，其中今年四月二十七日下午二時許，一名五十二歲姓劉婦人，與九名男女聯袂在飛鵝山行山期間，失足墮二十米下崖邊石罅，由消防拯救專隊人員攀山救起，惜已證實死亡。一七年十一月二十九日，四十八歲婦人攀爬自殺崖回程，疑踩着碎石滾下二百米崖底喪命。



