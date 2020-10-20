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市民踴躍打流感針 不少私家診所已「斷貨」

2020-10-20 列印
■不少私家診所的流感針已「斷貨」。
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　　本港冬季或受新冠肺炎及流感夾擊，市民踴躍接種流感疫苗。西醫工會指近日到私家診所打流感針的市民較往年多約兩倍，不少私家醫生的流感針已「斷貨」，會內約二百名醫生反映共需要至少三萬劑流感疫苗，希望政府撥出部份疫苗到私人市場。

　　西醫工會會長楊超發表示，近日到私家診所打流感針的市民較往年多約兩倍，更有十多年來都不接種的市民前來，形容情況前所未見。他收到會內約二百名醫生反映，合共需要至少三萬劑流感疫苗，有個別參與季節性流感疫苗學校外展計劃的私家醫生亦無足夠疫苗可用。工會正與食衞局商討，希望政府撥出部份疫苗到私人市場。

　　醫學會會長蔡堅引述會員投訴指，疫苗來貨數量較訂購量少，若現時想加購，最快亦要下月才有供貨。他指，公營體系的流感疫苗以往都出現過剩，促政府將部份流感疫苗退回給藥廠，再由藥廠重新分配給私家醫生。

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