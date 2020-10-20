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騙徒偽冒衞署致電套資料

2020-10-20 列印
　　大家防疫期間，小心不法之徒撞騙。衞生署指出，昨日收到多名市民查詢，指稱收到來電顯示（+852 2836 0077）與衞生署顧客關係科熱線（2836 0077）相同的來電，致電者自稱為衞生署人員，要求市民提供個人資料及出入境紀錄。衞生署澄清沒有撥出有關電話，指署方如需要透過熱線聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身份，但不會要求市民提供任何敏感的個人資料。衞生署已就事件向警方報案，並提醒市民如收到上述的懷疑虛假電話，切勿跟從來電者提出的任何指示。如有任何懷疑，應向警方舉報。

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