  • 2020年10月21日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 國泰泰國換證新冠肺炎健康碼

日報新聞 > 港聞

意國日增1.1萬確診創新高

2020-10-20 列印
意國日增1.1萬確診創新高
Previous Next

　　意大利（見圖）新冠肺炎疫情昨日單日新增逾一萬一千宗確診，連續第二天創單日新高，當地警方日前已在多個社區巡查，確保民眾遵守防疫指引。總理孔特當地時間周日在首都羅馬宣佈新一輪全國防疫措施，授權市長晚上九時起關閉市內公共廣場，防止公眾聚集。

　　英國單日新增一萬六千多宗確診，首相約翰遜早前宣佈實施防疫三級制，將按疫情嚴重程度落實相應措施。有政府科學顧問建議，全國應實施為期三周的封鎖措施，加上適當財政援助，將可中止病毒傳播。但英國當局表明，不會考慮有關措施，又透露正審視支援自我隔離人士的措施。

　　內地昨日新增十三宗確診，全屬境外輸入，其中上海五宗、廣東三宗、天津及陝西各兩宗、山西一宗，無新增死亡病例，全國累計確診病例逾八萬五千多宗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd