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印領事職員初步陽性 衞護中心為未強制檢疫致歉

2020-10-20 列印
■印度領事館職員居住在薄扶林花園六座。
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　　一名二十五歲印度駐港總領事館男職員上周四，持檢測陰性結果從印度抵港。他被衞生防護中心視作可豁免檢疫，在機場留下樣本後獲准離開，乘坐專車返回薄扶林花園六座住所，惟同日檢測結果呈初步陽性。

         衞生防護中心昨晚發稿就事件致歉，指雖然該人士為駐港領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。根據現行政策，該名由指定高風險地區抵港的人士必須在酒店房間接受強制檢疫。中心稱，已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。        　

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