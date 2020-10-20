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美股中段跌82點

2020-10-20 列印
　　市場憧憬美國刺激經濟方案出台，美國股市本周首個交易日反覆，杜指中段報二八五二三點，跌八十二點；納指則報一一六五○點，跌二十點。滙控美國預託證券價格見三十一點○六港元，升零點一六港元；騰訊則見五百六十四點二八港元，升二點七八港元。紐約期金報每盎司一千九百零八點六美元，升二點二美元；紐約期油則報每桶四十一點○六美元，升零點一八美元。
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