  • 2020年10月21日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 國泰泰國換證新冠肺炎健康碼

日報新聞 > 港聞

九成人不滿內地回港須強制檢疫

2020-10-20 列印
　　創新及科技局局長薛永恒早前透露，政府在確定疫情穩定後，會盡快推出健康碼，以恢復跨境人員往來。「青研香港」於本月中向約一千七百八十名市民進行有關「恢復粵港澳通關」的調查，結果顯示，有九成受訪者認為，港人從內地回港需進行十四天強制家居檢疫的安排，影響本港經濟及民生；有逾六成受訪者認為，措施令個人事業受影響；有約七成人表示，其情緒受到影響；同時，逾七成半受訪者贊成，取消內地來港的強制檢疫限制，建議政府應讓持有病毒檢測結果陰性的內地港人，返港後豁免檢疫。

　　「青研香港」顧問、立法會議員陳恆鑌認為，調查反映港人渴求生活可回復正常，並迫切期待香港與內地通關，建議政府實行「試探式」通關，逐步恢復粵港澳人員往來，同時政府可向中央爭取，讓有醫療或奔喪等特殊需要的港人，持有效檢測證明，以豁免到內地後的檢疫安排。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd