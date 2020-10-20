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林鄭：港融入國家發展 「兩制」不會模糊

2020-10-20 列印
　　林鄭月娥接受傳媒訪問時表示，深圳及香港是長期的合作夥伴，按她的理解，香港融入國家發展或粵港澳大灣區建設，仍保持「一國兩制」，「兩制」不會變得模糊；香港亦應在合作中揮好「一國兩制」的特色，又認為大灣區可豐富「一國兩制」的實踐。

　　林鄭透露，正向中央爭取多項惠港政策，包括「快將來臨」的粵港澳大灣區「跨境理財通」，兩地現正商討交易額度、合資格產品，同時香港亦正爭取「保險通」。林鄭亦期望，將來三跑投入運作時，中央能推出政策支持，並放寬「港車北上」，讓香港私家車不需申請兩地牌，經港珠澳大橋入珠海。她又指，只要香港的疫情受控，即可推出健康碼，逐步恢復兩地通關。

　　中美近期的摩擦升溫，林鄭形容這是「是很好的契機」，透露正與深圳商討，聯手吸引在美國的華人科研人才回流。

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