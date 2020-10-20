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喜來登車場起火 數十人疏散

2020-10-20 列印
　　尖沙咀香港喜來登酒店停車場，昨午發生貨車火警，幸無人受傷。昨午十二時許，有一輛三點三噸運菜車駛入該酒店停車場，準備把貨品卸下，其間貨車車頭機件疑過熱冒煙起火，整個停車場充斥黑煙，警方及消防員接報到場，將酒店對開部份路面封閉方便救火，消防煙帽隊進入開喉撲救及搜索，花約半小時將火撲滅，貨車車頭嚴重燒黑，幸火警中無人受傷。火警期間，現場的清潔工人和酒店職員等十多人自行疏散，但酒店房客毋須疏散。消防處調查後，相信火警無可疑，但起火原因仍有待調查。

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