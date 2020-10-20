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小野豬鬧市覓食 遭車撞斃

2020-10-20 列印
　　野豬闖鬧市覓食被車輛撞斃！兩隻長約半米野豬，昨凌清晨近五時，在上環信德中心對開天橋步行，途經車輛司機見狀紛紛減速及扭軚閃避，險象環生，幸未釀交通意外，野豬其後走向西區海底隧道入口，隧道職員發現亮起電筒及揮動掃帚驅趕，野豬掉頭離開後失去蹤影。

　　至昨晨七時許，一隻野豬被人發現倒斃西環城西道路中，懷疑遭車輛撞斃，報警後通知食環署派員到場將屍體檢走。

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