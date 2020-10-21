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婚禮放寬至50人 業界盼「帶旺百業」

2020-10-21 列印
■婚禮參與人數獲放寬，新人較容易安排觀禮人數。
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        本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，政府昨天宣佈，周五起放寬參與婚禮的人數上限至五十人，其間不得飲食。有婚禮顧問對本報說，婚禮的頻繁程度，能夠反映消費力，帶旺其他行業如零售和室內裝修等，又指疫情下更多新人選擇舉行戶外婚禮，讓親朋戚友接觸大自然，預料會成為潮流。

　　食衞局局長陳肇始昨天宣佈，參與婚禮的人數本周五起，可由目前最多二十人增至五十人。有新人向傳媒講原定下月舉行婚禮，惟受疫情影響要延至明年十一月，「先簡單簽紙，隆重一點就下年再舉辦。」

新人多延後擺酒

　　婚禮顧問歐惠芳形容放寬人數限制是好事，一般婚禮涉及傳統中式儀式、註冊和擺酒，今年已有好多新人延後擺酒，不少已有延期疲勞，希望新人不用再更改結婚日子。她形容「婚禮旺，百業興旺」，因為可以帶動連串消費，包括美容、珠寶首飾、服裝及室內裝修等。
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