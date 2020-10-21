﻿本地團鬆綁最多30人﻿ ﻿旅發局推遊港消費有賞﻿

本地確診新冠肺炎個案連日下跌，政府有條件再放寬多項防疫措施，本周五起，旅行社舉辦的本地旅行團，由現時最多四人增至最多三十人一團，但須符合多項條件如簽署防疫承諾書。旅發局昨天亦公佈「賞你遊香港」計劃，市民即日起在指定商店消費滿八百港元，即可換取一個本地遊名額。



食物及衛生局局長陳肇始昨天表示，社區仍有隱性傳播，但在平衡經濟及社會接受程度，決定放寬部份限制措施。她指旅遊業在舉行本地旅行團時，將設有防疫限制，包括遊客在用餐以外需要全程戴口罩、交通工具只可坐一半，以減低感染風險。



商務及經濟發展局局長邱騰華（右圖）續指，本地遊旅行團連同職員最多不可以超過三十人，須向旅遊業議會登記，簽署防疫承諾書，包括為旅客購買健康保險、登記聯絡資料、量度體溫，交通工具要經常消毒等。他說旅行社可拒絕有病徵的團友出遊，旅議會亦會安排導遊及領隊免費做一次檢測。



旅社須作防疫承諾



政府再預留一億元，延長「綠色生活本地遊計劃」至明年三月，旅行社可就每名旅客申請資助二百元。旅發局昨天亦公佈「賞你遊香港」計劃，市民即日起在指定商店消費滿八百港元，即可換取一個本地遊名額，出發日期由下月一日至十二月三十一日，初步名額為一萬個。市民可在下周二起瀏覽指定免費旅行團，並在出發前，向旅行社提交最多兩張正本收據，及繳付一百元按金。



被問到會否有過多旅行團聚集在同一景點，邱騰華指出，旅議會可以協調管理旅行團的景點，「賞你遊香港」計劃亦會訂出五十條建議旅遊路線，有助分散人流。他強調如旅行社違反承諾書，不會獲資助，之後一個月內也不可辦團。其他防疫措施包括四人限聚令和口罩令等維持不變，為期一周。對於「本地遊」獲豁免四人限聚令，陳肇始說：「其實是有序，風險可控，亦有旅議會監控。」她強調政府仍不想社會整體上有太多人群聚集。



