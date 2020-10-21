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旅社速推團應市 低至98元

2020-10-21 列印
■有本地旅行社推出本地團，遊覽點包括屏山文物徑。
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　　本周五起，本地旅行社可有條件辦三十人一團的本地遊。為吸引市民，縱橫遊特意推出九十八元的「屏山文物徑‧米芝蓮一星添好運點心一天遊」，每日首十五名預訂者優先。常務董事袁振寧接受本報查詢時說，預料推出本地遊初期，反應會十分踴躍，現在亦可向業務拍檔落實門票、交通等預訂，並形容本地遊是旅行社暫時唯一的出路。

　　此外，康泰旅行社亦宣佈，下月逢星期六及日，推出「外島一天遊」本地團，暢遊西貢塔門和海下灣，連一頓海鮮餐，每人二百九十九元起。永安旅遊發言人亦說，自九月疫情稍為緩和，已不時收到關於本地團的查詢，現正積極籌備。

　　旅行社解困大聯盟召集人姚柏良說，歡迎政府放寬每團人數上限，但營辦本地遊的利潤較低，難令業界「起死回生」，無助紓緩裁員的壓力。他促請政府放寬業界推出更多旅遊產品，如公海郵輪團，拓展更大營業空間。

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