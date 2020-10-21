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婚宴人數仍受限 餐飲業：旺季生意難維持

2020-10-21 列印
婚宴人數仍受限 餐飲業：旺季生意難維持
■餐飲處所須維持每枱四人上限，枱與枱之間保持一點五米距離。
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　　政府放寬婚禮人數，但未有放寬餐飲處所的限制措施，即須維持每枱四人上限、枱與枱之間保持一點五米距離等。餐務管理協會會長楊位醒（見圖）對此表示失望，業界須無奈地接受「新常態」下營運，他預料，婚宴業務的收入將按年跌約三至四成。

　　他回覆本報查詢時說，看到婚禮可放寬至五十人，惟婚宴等場合不獲准放寬，感到失望，直言現時唯有繼續招待四人坐一席，並預料中式食肆的收入會持續受影響。他坦指自九月至翌年三月中旬，均是婚禮旺季，對餐飲業務「好重要」，佔全年生意額六至七成，「o依家都幾傷吓」，預料收入按年將大跌三至四成。

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