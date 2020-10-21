拒回應被要求撤換 陳肇始：各部門盡心盡力

本港抗疫超過十個月，經歷三波疫情，成效有讚有彈。主力應對疫情的食衞局局長陳肇始的表現屢受批評，曾有報道指有建制派人士向中央要求撤換她。陳肇始昨在記者會被問及此事，但她僅稱「沒有補充」；特意提及前線醫護人員在這場抗疫戰中，無論在公共衞生或醫院方面，「都係盡最大嘅努力。」



陳肇始昨天出席記者會，交代最新調整的防疫措施。被問到有資深建制派人士要求撤換她的消息是否屬實，陳僅稱：「我無補充。」她又說，過去大半年，食衞局及各個政府部門，其同事、義工等在防疫抗疫工作均是盡心盡力，付出很多。



