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美股中段升183點

2020-10-21 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二八三七八點，升一百八十三點；納指則報一一五四九點，升七十點。滙控美國預託證券價格見三十點八九港元，升零點○九港元；騰訊則見五百六十四點二三港元，跌零點二七港元。紐約期金報每盎司一千九百一十四點八美元，升三點一美元；紐約期油則報每桶四十點七九美元，跌零點○四美元。



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