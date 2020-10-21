「保就業」計劃結束後恐再飆升 港失業率16年高國泰傳今裁6000人

本港最新失業率升至百分之六點四，創近十六年來高位，其中失業人數增至近二十六萬人。勞工及福利局局長羅致光表示，受第三波疫情影響，勞工市場在第三季全季合計惡化，預料短期內仍面對壓力。此外，有傳媒引述消息指國泰航空最快今日宣佈裁員六千人。



政府昨日公佈，香港七月至九月最新失業率升至百分之六點四，較六月至八月上升零點三個百分點，創近十六年來高位，失業人數增至近二十六萬人，就業不足率繼續維持在百分之三點八。大多數主要經濟行業的失業率上升，與消費及旅遊相關行業如零售、住宿及膳食服務業等，對比上一次公佈的數據，合計失業率急升零點八個百分點至百分之十一點七，是沙士後的高位。



此外，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至百分之十五點二及百分之九點五；建造業的失業率及就業不足率仍然高企，分別為百分之十一點九和百分之八點三；多個其他行業的失業情況惡化，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。



中大商學院高級講師李兆波認為，最新失業率屬於高的數字，預料「保就業」計劃下月完結後，失業率可能升至超過百分之七。



傳放棄港龍品牌



此外，有傳媒引述消息指國泰航空最快今日公佈裁員六千人及業務重整計劃，其中五千多人屬香港員工，而機艙服務員佔約四千人。集團亦將放棄「國泰港龍」品牌，原本的航線會改由國泰航空負責。



工聯會計劃派發四千二百個愛心食物包，支援受失業、停工或開工不足的工友，民用航空事業職工總會主席李永富指重災行業如機場地勤及保安員等，已被逼放大量無薪假，收入大減。



