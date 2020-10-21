  • 2020年10月21日 星期三
  • 26º
  • 60%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 港聞

失業綜援個案急增57%

2020-10-21 列印
　　社會福利署昨發表九月份最新的領取綜合社會保障援助個案數字，其中失業類別個案上升百分之一點四，有一萬九千零二十四宗，數字較去年九月增加約百分之五十七點二。失業類別個案的申請數字上升百分之二十五點一，至今年九月份的一千一百六十二宗，數字較去年九月的六百一十三宗增加約百分之八十九點六。

　　九月份整體領取綜援的個案較八月份下跌二百三十二宗，按月跌幅為百分之零點一。九月底領取綜援的個案總數為二十二萬五千九百五十八宗。就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為百分之三點五，有二千六百三十九宗。單親類別個案有二萬四千七百五十八。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd