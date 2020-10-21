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勿讓港「內地化」 駱惠寧：應保特色

2020-10-21 列印
勿讓港「內地化」 駱惠寧：應保特色
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　　中聯辦昨日舉辦學習習近平總書記在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上的重要講話精神座談會，邀請十二名來自香港政界、工商、專業界等代表人士，就香港在大灣區建設中的角色作用、香港與深圳優勢互補促進發展等發表建議。與會者均認為，香港應當充份發揮自身獨特優勢，積極融入國家發展大局，開拓新的發展空間。

　　中聯辦主任駱惠寧（見圖）強調，融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮優勢，與內地實現優勢互補。

林鄭：港深發揮「雙引擎」功能

　　此外，特首林鄭月娥昨表示，已要求相關政策局研究深化港深合作，發揮「雙引擎」的功能，兩地在創新科技、高等教育及醫療等範疇都有合作空間。她提及在屯門赤鱲角連接路海底隧道年底開通後，可考慮本港私家車均可在免申請中港車牌下，經港珠澳大橋前往珠海，但不會有「北車南下」。

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