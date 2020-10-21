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誤批印領館人員免檢疫 當局再就事件致歉

2020-10-21 列印
　　衞生防護中心上周錯誤將一名從印度抵港的印度駐港總領事館人員，當作可豁免檢疫人士，更入住薄扶林花園，該人員其後確診。中心傳染病處主任張竹君昨再就事件致歉，指前線職員檢視該領事館人員所提供的身份證明信件時，誤以為信件代表可豁免檢疫。

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