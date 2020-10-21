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強制檢測涉人權 林鄭：須法律依據

2020-10-21 列印
　　政府正研究強制有輕微病徵人士接受病毒檢測，食衞局前晚與各醫療組織開會商討。特首林鄭月娥昨指出，進行強制檢測要有法律依據，有關工作進行中，強調要做得很小心，因為畢竟可能會涉及人權問題，有人會說：「我沒有病徵，為何一定要強制我接受病毒檢測？」政府會認真研究醫學界人士的意見。

　　醫學會會長蔡堅表示，醫生按指引要保護病人私隱，不能胡亂向他人透露病人情況，擔心方案落實會破壞醫患關係。他亦質疑會觸動市民的神經，甚至產生很多陰謀論。當局亦要解決不同醫生對同一名病人是否要接受檢測出現分歧情況。

　　「醫護誠信同行」主席林哲玄認為若落實強制檢驗，醫生向政府通報拒檢病人名單，並不算「篤灰」，只是跟進病人情況。

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