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林鄭：開拓土地決心不因經濟調整

2020-10-21 列印
　　特首林鄭月娥早前接受多份報章訪問時表示，與其在內地水域填海，不如在本港境內的大嶼山與交椅洲一帶填海。她昨日表示，在專訪中提及土地供應問題，是展示政府對開拓土地的決心不減，不會因為經濟逆轉、地產市道下降而有所調整。

　　林鄭強調本港土地有限，填海是可行選項。她指開拓土地是一個漫長過程，如果工作停頓，再重啟將會非常困難，亦會出現很大後遺症。

　　林鄭月娥說日後會繼續動用被稱為「尚方寶劍」的《收回土地條例》，收回近四百公頃私人土地，是過去五年的二十倍，但運用上要非常小心，她解釋指需證明所收回土地是用作公共用途，有一定門檻，否則日後容易面臨司法挑戰。

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