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美單日新增6.8萬確診 傳特朗普團隊稱福奇是「災難」

2020-10-21 列印
　　美國新冠肺炎疫情昨日新增六萬八千多宗確診，創七月以來新高，累計超過八百四十五萬人受感染。一直被外界批評淡化疫情的美國總統特朗普，屢傳與美國衞生研究院傳染病部門主管福奇意見相左及不和。據網上流傳的一段錄音，特朗普選舉團隊形容，民眾已聽厭福奇一類笨蛋的話，又形容福奇是「災難」，如果聽從其意見，美國將有五十萬人死亡。

　　另外，印度單日新增四萬六千宗確診，新增數字已是四個月以來最低，全國累計近七百六十萬人染疫，僅次於全球最多病例的美國。同時，新增五百八十七宗死亡病例，合共超過十一萬人死亡。有專家警告，在本月及下月的兩個印度教節日，疫情有可能再度反彈。



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