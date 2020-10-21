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涉巴士亂刀殺死女友 工程師曾威脅公開性愛片

2020-10-21 列印
■警方到現場檢走證物。 資料圖片
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　　土木工程師三年前不讓女友參加大學入學迎新營，女友向他提出分手後，男方涉嫌在巴士上用菜刀亂刀捅向女友三十三下殺害。謀殺案昨在高等法院開審。

　　二十六歲男被告吳欣鍵，畢業於理工大學土木工程系，二十歲女死者李倩姮（Annie）完成理工大學副學士課程後，成功入讀理工大學護理系，同時亦是一名兼職女侍應，二人在二〇一六年七月透過交友程式認識，隨後發展成戀人關係。吳其後不讓李參加大學入學迎新營，李認為吳是控制狂故向他提出分手。李分手後曾要求取回與吳拍下的性愛片段遭拒絕。吳又指李參加迎新營的行為不守信用，威脅會發佈有關性愛片段。吳於一七年九月十六日約見李並一同乘搭巴士，在巴士上用菜刀捅了李三十三下，李送院後證實死亡。

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