香港最大裁員 港龍被「屠」 高層機師勁減薪 國泰勁削8500職

新冠肺炎疫症全球大流行，陷入停擺的航空業難逃大裁員大減薪厄運。國泰航空宣佈企業重組，大刀闊斧削減八千五百個職位，佔總員工約四分一，並即時停運國泰港龍，是本港史上最大規模裁員行動，料將推高失業率零點二個百分點。有工會估計資深員工是今次裁減的目標，即使保住飯碗，國泰高層明年會減薪最多三成，被視為高薪厚職的機師或要減薪近四成。



四個月前獲政府注資二百七十多億元挽救的國泰航空，未有申請第二輪保就業計劃，市場預期必大裁員。國泰昨天開市前公佈裁員行動，削減約八千五百個職位，相當於員工總數兩成四，五千三百多名駐港員工飯碗不保，包括二千一百多名國泰員工、國泰港龍全體二千多人，另涉六百名海外員工及二千六百個懸空職位，整個重組成本約二十二億元。



五千三百駐港員工失飯碗



有三十五年歷史的國泰港龍即時停運，國泰會向監管機構申請接辦大部份航線。國泰又指，高層員工明年繼續減薪一成半至三成，非機組人員明年上半年或要面對第三輪自願無薪假計劃。至於沒有被裁走的員工須重新簽約，底薪和福利被削減，亦會失去酌情年終獎金，明年也會凍薪。



據了解，新合約按職級設工資上限，空中服務員每月飛行時數少於七十小時，只會領底薪，最多約一點二萬至三點三萬元不等，超時工作額外時薪亦調低；另外，機師新合約底薪亦減少約四成，副機長的基本月薪由八萬減至約五萬元，外籍機長亦會降至最低七萬元。



留職者重新簽約



職工盟主席吳敏兒表示，陸續有地勤人員收到電話和電郵通知，重災區是入職二十、三十年的舊合約員工，她估計國泰直接裁減享定薪制的舊合約員工，只有資深的管理人員才可留低，並憂慮國泰不止有一次裁員行動。



資深人力資源顧問周綺萍對本報說，國泰考慮到對日常營運的影響性和成本效益，削減資深員工「無可厚非」，並坦言航空業不景氣，被裁員工難被市場吸納；機師普遍採用「後入先出」聘請方針，她說是資方珍惜有駕駛經驗、對公司忠誠的員工。



中大經濟學系副教授莊太量表示，疫情爆發前，國泰航空集團每年收入達千億元，現時航班大幅減少，收入大減七至八成。他估計國泰裁員將提高本港失業率零點二個百分點，形容是相當大的升幅，並料將出現第二波裁員。



國泰主席賀以禮形容裁員決定「心痛」、「困難」及「無可奈何」，對受影響的員工感遺憾，並指將來航空業復甦時，可重新聘用他們。他預料，明年上半年可恢復少於四分一客運力。行政總裁鄧健榮則指，國泰每月仍然流失十五億至二十億元現金，今次重組的方案可令國泰每月減省五億元的開支。



國泰月減五億開支



財政司司長陳茂波說，業務重組是國泰的商業決定，政府委派兩名觀察員向公司提供意見，會提醒管理層在業務調整中，盡可能減低對員工以及社會的影響。運房局局長陳帆回應港龍停運時，一度哽咽和聲音沙啞，對數以千計員工被裁感難過和惋惜，又指政府六月注資國泰時，是希望保護香港國際航空樞紐地位，不止為了單一航空公司的前景。



國泰昨早股價曾升近百分之七，中午升幅收窄至約百分之四，收市報五點八五元，全日升零點一三元或百分之二點二七，成交一點一七億元。