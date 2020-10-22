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港航新一輪無薪假 最高減薪15%

2020-10-22 列印
　　另一家航空公司香港航空，昨天向後勤員工推出新一輪無薪假計劃，員工從下月起至明年三月期間，薪金將會按其職級調低百分之五至十五，每月放最多四天無薪假。

　　港航發言人表示，大部份的機師及機艙服務員同意參加有關無薪假期計劃，公司致力保障大部份員工工作將維持不變，會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，以縮短該無薪假計劃。
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