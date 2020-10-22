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港龍飛進歷史飛機迷展珍藏懷緬

2020-10-22 列印
港龍飛進歷史飛機迷展珍藏懷緬
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　　營運三十五年的港龍航空，昨天起停運，員工全數被裁，成為集體回憶。不少飛機迷分享港龍過往推出的紀念品，懷緬一番，包括手錶、迷你飛機模型等。

　　港龍停運消息一出，網民紛紛上載港龍紀念品的相片。有飛機迷分享錶面刻有港龍標誌的手錶，指「O依家隻錶仲keep住戴，係時候換錶帶。」有網民上載港龍迷你飛機模型及啤牌等圖片，向港龍道別，感歎「好可惜，由今日開始絕版啦，唔知值幾多錢呢」。

　　港龍在疫情前有四十多個航點，主要以內地航線為主，但亦包括日本福岡、泰國清邁等亞洲熱門旅遊地。港龍停運前最後一班航班為KA294航班，由越南河內飛抵香港。

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